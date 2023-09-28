القومى لبحوث الاسكان يعلن تقديم موعد انعقاد المؤتمر الدولى الرابع للتشييد المستدام

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء تقديم موعد انعقاد المؤتمر الدولى الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات ليصبح فى الفترة من 13-15 ديسمبر 2023 بدلا من 19-21 ديسمبر 2023 بمقر المركز بالدقى.

ويعتزم المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء تنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب له تحت عنوان" نحو مدن خضراء، ذكيه ومرنه" وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وبمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

وتحقيقاً لرؤية مصر الاستراتيجية 2030 التى تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة يساهم مركز بحوث الإسكان والبناء فى تحقيق الاستدامة البيئية للمبانى والبنية التحتية للمدن المصرية، بهدف بناء مدن خضراء ذكية ومرنة لديها القدرة على مواجهة المخاطر المستمرة والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، مناقشة عدد من المحاور الرئيسية مع نخبة من صناع القرار بالقطاع الحكومى والخاص والباحثين ورواد الصناعات ذات الصله لمناقشة سبل التعاون والاستثمار عن طريق طرح التجارب الدوليه لإعداد استراتيجية لبناء المدن الذكية ،وأحياء مرنه وصحيه والتشييد المستدام والاستثمار الأخضر لمستقبل أكثر مرونة للتجاوب مع المتغيرات، والتوامة الرقمية والادارة المستدامة للطاقة والمياه وإدارة مشروعات التشييد وصولاً لأفضل الممارسات والحلول الإبداعية.