شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح من مسئولى الجهاز التنظيمي للمياه والصرف عن متابعتهم لتشغيل مكونات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، كما قدم مسئولو الشركة القابضة وهيئة المجتمعات، عروضا عن تشغيل وإدارة المنظومة كل فى نطاقه، مؤكداً ضرورة المواكبة الدائمة لأحدث نظم تشغيل وإدارة منظومة المياه والصرف، بما يحقق كفاءة تشغيل المنظومة، والاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
وشدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لبرامج الصيانة، وكذا تدريب العاملين على طرق التشغيل المختلفة، واتباع اجراءات الأمن والسلامة، وعدم التهاون فيها.
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