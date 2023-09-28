شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحتفظ بمكاسبه قرب 97 دولاراً للبرميل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة ، الخميس بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في 2023 في الجلسة السابقة، إذ تفاقمت المخاوف من شح الإمدادات العالمية في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 96.71 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا إلى 93.88 دولار.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز. وجاء ذلك في أعقاب تخفيضات إنتاج بلغت 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام من السعودية وروسيا.

وقفزت أسعار النفط 3%، الأربعاء إلى أعلى مستوى عند التسوية في 2023 بعد أن أثار انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية مخاوف من شح الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.59 دولار بما يعادل 2.8 بالمئة، إلى 96.55 دولار للبرميل عند التسوية. وتخطت حاجز 97 دولارا خلال الجلسة. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.29 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 93.68 دولار. وتجاوز أعلى مستوى في الجلسة 94 دولارا. (رويترز)