شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: البطالة تتراجع إلى 8.3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية نُشرت، الخميس أن معدل بطالة السعوديين بلغ 8.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري. ووفقا للهيئة العامة للإحصاء فإن تقديرات مسح القوى العاملة أظهرت أن معدل البطالة الإجمالي في المملكة للسعوديين وغير السعوديين بلغ 4.9 بالمئة في الربع الثاني بانخفاض 0.2 بالمئة عن الربع الأول وبتراجع 0.9 بالمئة عن الربع الثاني من 2022. أما البطالة بين السعوديين فبلغت 8.3 بالمئة في الربع الثاني بانخفاض 0.2 بالمئة عن الربع السابق. (رويترز)