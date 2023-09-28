شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «إعمار العقارية» يقفز 3.4% بعد أنباء عن التوسع في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مهند داغر

تدفقت سيولة قوية على سهم «إعمار العقارية» في سوق دبي المالي تجاوزت 100 مليون درهم في منتصف جلسة، الخميس، ولامس سعر السهم مستوى 8 دراهم (7.99 درهم) مجدداً بعد ارتفاعه 3.37%، وتم التداول على 13.5 مليون سهم من أسهم الشركة. كذلك استعدا سهم «إعمار للتطوير» مستوى 7 دراهم مرتفعاً 2.34%. وصعد مؤشر سوق دبي 0.25% إلى 4152 نقطة منتصف الجلسة.

وتستكشف شركة إعمار العقارية فرص إنشاء مجمعات سكنية في المملكة العربية السعودية التي تشهد طفرة عمرانية. وتجري الشركة محادثات مع وزارة الإسكان في المملكة لبناء مشاريع كبيرة متعددة الاستخدامات، وفقاً لما ذكره مؤسس «إعمار» محمد العبار، ونشرته «بلومبيرغ».

وقال العبار في مقابلة في أبوظبي، إن الشركة قد تباشر العمل في المشروع السكني الذي يضم 4000 وحدة عند التوصل إلى اتفاق.