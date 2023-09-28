أمانة نجران تطرح 36 فرصة استثمارية في محافظة يدمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

طرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة يدمة 36 فرصة استثمارية في مواقع متعددة في المحافظة ، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 13 موقعاً تجارياً بمخطط يدمة الأول والثاني ، و 3 مواقع بمخطط إسكان اللجام ، وإنشاء وتشغيل وصيانة 3 مواقع أسواق ومطاعم بحي الصناعية بالمحافظة، إنشاء وتشغيل وصيانة 10 محال تجارية بالسوق الجديد، إنشاء وتشغيل وصيانة موقع تجاري بجوار البلدية، إنشاء وتشغيل وصيانة موقع خدمات بنكية بحي الصناعية

كما تضمنت الفرص تشغيل وصيانة موقع ملعب كرة قدم بالمحافظة ، إنشاء وتشغيل وصيانة موقع “كشك” هدايا وزهور أمام مستشفى يدمة ، ترميم وصيانة وتشغيل نقطة ذبح وادي وسط ، إنشاء وتشغيل وصيانة موقعين لمحطة محروقات وخدمة السيارات في حي الصناعية بالمحافظة.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.