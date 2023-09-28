شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 97.19 دولار لخام برنت و94.29 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 94.29 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار اليوم.

وحدثت وكالة الطاقة الدولية (IEA) خارطة الطريق الخاصة بقطاع الطاقة للوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050.

وأكدت على الحاجة إلى التحول بسرعة إلى الطاقة المتجددة مع تقليل استخدام التقنيات التي لا تزال إلى حد كبير في مرحلة العرض والنموذج الأولي اليوم، بما في ذلك احتجاز الكربون ووقود الهيدروجين، وذلك بحسب موقع The Verge الأمريكى.

وأطلقت وكالة الطاقة الدولية، التي تم إنشاؤها في البداية لحماية إمدادات النفط العالمية، خارطة طريقها التاريخية لأول مرة في عام 2021 مع توقعات صارخة للوقود الأحفوري: الدعوة إلى التوقف عن الاستثمار في مشاريع النفط والغاز والفحم الجديدة.

وحددت الخطوات التي يتعين على كل دولة على وجه الأرض اتخاذها من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، الذي يسعى إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ما يقرب من 1.5 درجة مئوية من خلال الوصول إلى صافي الانبعاثات إلى الصفر، لكن الكوكب لا يزال يسخن، حيث يصل إلى 1.2 درجة مئوية - مما يؤدي إلى المزيد من كوارث الطقس والمناخ المتطرفة ويدفع وكالة الطاقة الدولية إلى مراجعة خارطة الطريق العالمية الخاصة بها لمعالجة الحقائق الجديدة.

ويتمثل الاختلاف الأكبر في هذا التقرير الجديد في أن التقنيات الناشئة، التي حظيت بالكثير من الضجيج مع حلول التكنولوجيا المتقدمة لتغير المناخ، تلعب الآن دورًا أصغر بكثير مما كان متوقعًا في عام 2021، وهذه التقنيات، التي تشمل خلايا وقود الهيدروجين للمركبات والأجهزة الثقيلة التي تقوم بتصفية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المداخن أو الهواء المحيط، تمثل الآن 35 بالمائة من تخفيضات الانبعاثات بدلاً من 50 % تقريبًا.

ويقول التقرير إن "إنتاج الهيدروجين يمثل اليوم مشكلة مناخية أكثر من كونه حلاً للمناخ"، الهيدروجين كوقود ليس بالأمر الجديد، لكن معظمه لا يزال يتم تصنيعه باستخدام الغاز، وتستثمر بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، في طرق لجعل الهيدروجين أكثر استدامة من خلال استخدام الطاقة المتجددة أو الوقود الأحفوري المقترن باحتجاز الكربون. وإذا أقلعت، فقد تنتج وقودًا أنظف للطائرات أو السفن أو الشاحنات.

لكن بناء البنية التحتية لنقل الهيدروجين أثبت أنه يمثل عائقًا أكبر مما كان متوقعًا، كما يقول جونز، ومن ناحية أخرى، فإن البنية التحتية للشحن الكهربائي، رغم أنها لا تزال محدودة، تنمو بسرعة أكبر بكثير، تعمل خريطة الطريق المحدثة لوكالة الطاقة الدولية على تقليص حصة المركبات الكهربائية الثقيلة التي تعمل بخلايا الوقود على الطريق في عام 2050 بنسبة تصل إلى 40 % مقارنة بتوقعاتها الأولية لعام 2021.

وبالمثل، تقلل خريطة الطريق من دور تقنيات احتجاز الكربون بنحو 40% في خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة، ويقول التقرير الجديد الصادر عن وكالة الطاقة الدولية: "حتى الآن، كان تاريخ احتجاز الكربون إلى حد كبير تاريخاً من التوقعات التي لم تتم تلبيتها"، لقد أهدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) مئات الملايين من الدولارات على مشاريع احتجاز الكربون الفاشلة في الغالب بسبب "العوامل التي تؤثر على جدواها الاقتصادية"، وفقًا لتقرير صدر عام 2021 عن مكتب المحاسبة الحكومية.

"إن إزالة الكربون من الغلاف الجوي أمر مكلف للغاية، وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في بيان صحفي: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف وضعها هناك في المقام الأول"، وجاء في البيان الصحفي أنه إذا لم ينخفض ​​التلوث بالسرعة الكافية وارتفعت درجة حرارة الكوكب إلى ما يتجاوز 1.5 درجة، فيمكن للبلدان أن تحاول استخدام تقنيات احتجاز الكربون "باهظة الثمن وغير مثبتة على نطاق واسع" لمحاولة عكس بعض هذا الاحترار، لكن الاعتماد على هذه التقنيات سوف يأتي مصحوبًا بمخاطر مناخية متزايدة.

ويقول التقرير إن قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم يجب أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030 من أجل وقف توليد التلوث الذي يؤدي إلى تسخين الكوكب في المقام الأول، وسيحتاج الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى أكثر من الضعف، من 1.8 تريليون دولار هذا العام إلى 4.5 تريليون دولار بحلول أوائل العقد المقبل. ولابد أيضاً من مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة خلال نفس الإطار الزمني، ويتعين على أغنى دول العالم أن تصل إلى صافي انبعاثات صِفر قبل سنوات من الهدف العالمي في عام 2050.

إن توقيت خريطة الطريق المحدثة مهم، ويأتي هذا التقرير في أعقاب أول بطاقة تقرير عالمية للأمم المتحدة حول مدى نجاح البلدان في معالجة تغير المناخ.

وعقدت الأمم المتحدة قمة للمناخ في نيويورك الأسبوع الماضي لدفع الدول إلى زيادة التزاماتها في مجال الطاقة النظيفة، لكن رؤساء الدول من الدول ذات البصمة الكربونية الأكبر - الصين والولايات المتحدة - لم يشاركوا، وسيكون أمامهم فرصة أخرى خلال مؤتمر أكبر للأمم المتحدة بشأن المناخ والذي يبدأ في دبي فى نوفمبر.