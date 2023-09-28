شكرا لقرائتكم خبر عن «الموانئ والجمارك» تفوز بجائزة «الابتكار في الصناعة البحرية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

فازت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بجائزة «الابتكار في الصناعة البحرية»، ضمن جوائز الخدمات اللوجستية والنقل لعام 2023، تقديراً لجهودها في توفير أفضل الحلول المبتكرة في مجال القطاع البحري، ومواكبة التغييرات والتطورات في هذا القطاع الحيوي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات وأعلى المستويات والمعايير العالمية المعتمدة.

وتسلّم الجائزة المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال حفل التكريم الذي عقد في فندق سوفيتل في جزيرة النخلة-دبي بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، من بينها دبي التجارية ومجموعة موانئ دبي العالمية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الصناعة المشاركين في الفئات المختلفة من الجائزة.

وعبّر المهندس عبدالله بالهول عن امتنانه لفوز دائرة «تراخيص» ممثلةً في إدارة البيئة والصحة والسلامة في فئة «الابتكار في الصناعة البحرية» عن تفوقها في إطلاق تطبيق «التفتيش البحري الذكي»، والذي صُمم لمساعدة مفتشي الموانئ بإجراء عمليات التفتيش الميدانية على السفن وإعداد التقارير مباشرة من موقع السفينة، بالإضافة إلى الحصول على اعتماد المتعاملين بشكل مباشر والمساعدة على أرشفة الأدلة مثل الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة.

وأكد المهندس بالهول أن حصول المؤسسة على هذه الجائزة القيّمة يعتبر تثميناً وتقديراً لجهودها المميزة والتزامها المتواصل نحو استكشاف طرق مبتكرة، لتلبية متطلبات العمل وتسخير جميع الأدوات التكنولوجية، لتقديم حلول رقمية فريدة لمتعاملينا من الأفراد والشركات.

وتوجه بالهول بالشكر والتقدير لفريق قسم الموانئ والنقل البحري بإدارة البيئة والصحة والسلامة على جهودهم القيّمة في تبني أحدث التقنيات والأساليب التي تتوافق مع أفضل المعايير المحلية وأرقى الممارسات العالمية، مثمناً جهود فرق العمل المعنية نحو إضافة الجديد فيما يتعلق بالابتكار بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة.