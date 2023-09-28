شكرا لقرائتكم خبر عن «الآلات الدوارة والابتكار» يرسي معايير صناعية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم معرض ومؤتمر تكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار في الشرق الأوسط، فعاليات الدورة السادسة، والذي جمع قادة الصناعة والمصنعين وكبار المهندسين من مختلف القطاعات. وقدم المؤتمر، الذي ركز على الآلات الدوارة وتقنياتها المبتكرة، منصة فريدة لأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم لبحث سبل التعاون، واستكشاف الفرص والحلول الريادية لمواجهة أبرز التحديات التي يشهدها هذا المجال.

وسلط المعرض الضوء على أهمية الآلات الدوارة، وضرورة الالتزام الجماعي بالسعي نحو الابتكار والتقدم، وشهد مشاركة أكثر من 30 دولة بما فيها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لأكثر من 70 شركة مثل شركة سبكيم وكيونتشانغ ليمتد وسيمنز إنيرجي، بحضور ما يزيد على 1000 مشارك وزائر.

وأكد صامويل بنديكت، الرئيس التنفيذي لشركة ألدريتش للطاقة، الشركة المنظمة للمؤتمر، على أهمية عقد الحدث الذي يتزامن مع تسارع التطورات التكنولوجية نحو التحول الرقمي، حيث يعكس مستقبل قطاع الآلات الدوارة وإمكانياتها الواعدة في دعم مسيرة التطور الرقمي.

وأضاف: «إن مشاركتنا الفعّالة في الساحة العالمية واستفادتنا من تجارب متعددة والتزامنا الراسخ بمواكبة آخر التطورات لا يزيدنا إلا يقيناً وإيماناً بأننا على أتم الجاهزية والاستعداد لتجاوز الحدود التقليدية، وإعادة تعريف معايير هذا القطاع من جديد. إن نجاح المؤتمر لا يعكس فقط التزامنا بالابتكار، بل يظهر أيضاً مدى حرصنا الكبير على تعزيز مسيرة التقدم الرقمي. ومع كل تفاعل جديد نشأ خلال المؤتمر، ومع كل فكرة تم تبادلها، ومع كل حل ريادي تم طرحه، نزداد ثقةً بأننا لا نتصدى للتحديات فحسب، بل نرسم معايير جديدة للتميز والأداء في مختلف القطاعات».

رواد القطاع

وبالإضافة إلى تعزيز التواصل الفعّال بين رواد قطاع الآلات الدوارة والمبتكرين، ساهم المؤتمر في تحفيز التعاون والتآزر بين المشاركين، ما يعني تمهيد الطريق نحو الارتقاء بقطاع الآلات الدوارة على المستوى العالمي. كما ركز على تحويل الأفكار الابتكارية إلى معايير عملية قابلة للتنفيذ بهدف تحسين طرق العمل، ومواضيع محورية التي تمت مناقشتها نجاح الجهود المتعلقة بتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحويل التوربينات الغازية إلى توربينات خالية من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى أهمية استخدام الهيدروجين كوقود وغيرها.

وشهد المؤتمر حضور خبراء وممثلين عن قطاعات متنوعة، مثل قطاعات النفط والغاز والتعدين والصناعات الكيماوية، حيث أكد الخبراء على الأثر العميق للجوانب التي يتناولها المؤتمر على ربحية الأعمال، وضمان السلامة في مجال إنتاج الطاقة. وتناولت النقاشات التي دارت في أروقة المؤتمر تحليل العلاقات المعقدة بين عائد الاستثمار وتوفر الآلات الدوارة التي تتسم بالجودة العالية والكفاءة المتميزة.

كما تناول التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع الآلات الدوارة وسبل وضع معايير جديدة للتميز والأداء الابتكاري، وقدم فرصة مثالية لوضع خارطة طريق تسهم في تطوير قطاع الآلات الدوارة، من خلال تبادل التجارب والخبرات المعرفية وروح التعاون الجماعية التي سادت خلال الحدث.