شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع العقارات في دبي يستهوي المستثمرين الروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصبح المستثمرون الروس من كبار المستثمرين في العقارات في دبي، بعد عزوفهم عن دخول أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية. ويعمل هؤلاء المستثمرون على التحول إلى مطورين عقاريين، أو الاستحواذ على تجمعات عقارية سكنية لبناء مجتمعات صغيرة تحاكي موطنهم في دبي.

كما أصبحت الإمارات وجهة رئيسية للسياح والمستثمرين الروس، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2020.

وقال ألكسندر تيموفيف، مدير خدمة العملاء للمشاريع قيد التطوير لدى شركة بيتر هوز، في حديث خاص مع منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت، إنه شهد زيادة «ملحوظة» في الاهتمام من المستثمرين الروس الباحثين عن قطع أراض لتطوير فيلات أو قصور فخمة.

وتابع: أن العملاء الروس ينجذبون بشكل خاص إلى المواقع الحصرية، مثل تلال الإمارات ودبي هيلز ونخلة جميرا، حيث يمكنهم الاستمتاع بالخصوصية والرفاهية، ووفقاً لتيموفيف، يبلغ متوسط أسعار قطع الأراضي في هذه المناطق حوالي 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار)، وفقاً لتيموفيف.

وأضاف: «كما يشهد القطاع تدفق الأثرياء الروس أصحاب الخبرة في قطاع التطوير العقاري، وتحرص غالبيتهم على تطوير العقارات السكنية والفنادق المميزة، ورفع مستوى جودة البناء في دبي، فيما يختار بعض المستثمرين استراتيجية تتمثل في الاستحواذ على العديد من المنازل والفلل وتجديدها ومن ثم بيعها لتحقيق الربح».

وفي النصف الأول من عام 2023، شهدت دبي ارتفاع أسعار العقارات السكنية بأسرع معدل لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن، حيث ارتفعت بنسبة 16.9% على أساس سنوي، فيما تجاوزت الفلل الأرقام القياسية السابقة المسجلة في عام 2014.

وكشفت بيتر هومز، في شهر يوليو/ تموز الفائت، أنه خلال الربع الثاني من العام الحالي بات المستثمرون الروس يحتلون المركز الثالث على قائمة أكبر المشترين في دبي من ناحية الجنسية، بعد المستثمرين الهنود والبريطانيين.

كما كشف نك ماكلين، المدير الإداري لشركة الاستشارات العقارية سي بي آر إي مينا، لمنصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت، خلال الأسبوع الجاري، أن بعض الأبحاث يشير إلى أن الروس أصبحوا يتصدرون هذه القائمة.

وقال: «أتوقع أن يدخل البعض قطاع التطوير العقاري في حال تمكنوا من استخراج رؤوس الأموال التي يملكونها في روسيا، ومع الشروط على تملك العقارات في بعض المناطق، فإنه من المرجح أن يرغب المستثمرون الروس في الشراكة مع مستثمرين من الإمارات».

وقال أكشاي جايابراكسان، الشريك المساعد في شركة الأبحاث ريدستير للاستشارات، لمنصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت أن الروس يتوجهون بشكل أكبر إلى الشراء بدل الإيجار مقارنة بالجنسيات الأخرى، وأضاف أن متوسط إنفاقهم على العقارات يقرب من ضعف إنفاق الجنسيات الأخرى، حيث يصل إلى 1.1 مليون دولار.