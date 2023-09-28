شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «إعمار العقارية» يقفز إلى 8 دراهم بعد أنباء عن التوسع في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقفل مؤشر سوق دبي المالي جلس الخميس، مرتفعا 0.5% بتداولات 555 مليون درهم، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.3% بتداولات 1.2 مليار درهم. وهذه آخر جلسة لأسواق الإمارات لشهر سبتمبر، حيث يوم الجمعة يصادف عطلة بذكرى المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف التداول يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023. وأكثر الأسهم تداولاً خلال الجلسة في دبي كان، سهم إعمار العقارية، الذي ارتفع 4.4% عند 8.04 درهم.

وتستكشف شركة إعمار العقارية فرص إنشاء مجمعات سكنية في المملكة العربية السعودية التي تشهد طفرة عمرانية. وتجري الشركة محادثات مع وزارة الإسكان في المملكة لبناء مشاريع كبيرة متعددة الاستخدامات، وفقاً لما ذكره مؤسس «إعمار» محمد العبار، ونشرته «بلومبيرغ». وقال العبار في مقابلة في أبوظبي، إن الشركة قد تباشر العمل في المشروع السكني الذي يضم 4000 وحدة عند التوصل إلى اتفاق.

سوق دبي المالي يرتفع +0.5% في جلسة ختام سبتمبر عند 4163.58 نقطة

الشركات الأكثر تداولاً خلال اليوم: دبي الإسلامي +1.2% (5.85 درهم) الخليج للملاحة +0.5% (7.4 درهم) الإمارات دبي الوطني -0.5% (17.8 درهم) مصرف عجمان 0% (2.26 درهم) سالك +0.9% (3.31 درهم)

الأسهم الاكثر ارتفاعاً خلال الجلسة: إعمار العقارية +4.4% (8.04 درهم) الرمز +4% (1.55 درهم) تيكوم +3.7% (2.74 درهم) إعمار للتطوير +2.3% (7 دراهم) جي إف إتش +2.3% (0.97 درهم)



سوق أبوظبي للأوراق المالية يتراجع -0.27% في جلسة ختام سبتمبر عند 9785.32 نقطة

