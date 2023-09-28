المركزي المصري يوضح تفاصيل مبادلة العملة مع الإمارات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك المركزي المصري، تفاصيل الاتفاق مع البنك المركزي الإماراتي على مبادلة العملة.

وقال المركزي المصري في بيان اليوم الخمس وفقا لموقع مصراوي، إن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الدولتين مصر والإمارات على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وأوضح أن هذه الاتفاقية الثنائية ستدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".