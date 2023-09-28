الاقتصاد

ماذا تعنى مبادلة العملات فى ضوء اتفاقية مصر والإمارات؟ 5 نقاط تجيب

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القاهرة - سامية سيد - بعد توقيع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.. يقدم ”الخليج 365” في نقاط أبرز المعلومات مبادلة العملات ودورها في دعم الاقتصاد.

 

- مبادلة العملات أو مقايضة العملات مصطلح اقتصادى يعنى تبادل السلع والمنتجات بين البلدين بالعملات المحلية أي الدرهم الإماراتى والجنيه المصرى

 

- حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات بلغ 4.9 مليار دولار في عام 2022

 

- تتيح الاتفاقية بين مصر والإمارات مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي

 

- توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات وتيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات

 

- تنعكس الاتفاقية بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الجنيه المصرى وتخفيف الطلب على الدولار الأمريكي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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