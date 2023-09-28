شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فيليروي اند بوخ تستحوذ على شركة إيديال ستاندرد العالمية وتنضم إلى صفوف أكبر الشركات المصنعة لمنتجات الحمامات في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة فيليروي اند بوخ اليوم اتفاقيات ملزمة لضم مجموعة ايديال ستاندرد العالمية. وتجمع الشركتان رؤية توافقية قوية نظراً لحضورهما الإقليمي واستراتيجياتهما المميزة في المبيعات ومحافظ المنتجات والعلامات التجارية، مما يوفر الأسس اللازمة لتعزيز مكانتهما في السوق والارتقاء بمستويات النمو. وستندرج الشركة الجديدة، الناتجة عن إتمام الصفقة، في قطاع يتمتع بإمكانات نمو عالمية ويضم نخبة من أكبر الشركات المصنعة لمستلزمات الحمامات في أوروبا. وتتم بيع أسهم ايديال ستاندرد العالمية من قبل شركات تديرها مجموعة Anchorage Capital Group و CVC Credit.

توفر اتفاقية الضم لشركة فيليروي اند بوخ فرصة مضاعفة إيرادات قسم منتجات وتعليقاً على هذا الموضوع قال فرانك غارينغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيليروي اند بوخ: "يعزز الاندماج قدرتنا على الارتقاء إلى منافسة كبرى الشركات في السوق الأوروبية في قطاع منتجات الحمامات من حيث حجم المبيعات، كما يزيد من نقاط قوتنا ويوسع حضورنا لتحقيق مزيد من النمو".

تكامل نقاط القوة الإقليمية وقنوات البيع ومجموعات المنتجات

سيخلق الاندماج مزيجًا قويًا من العلامات التجارية واستراتيجيات البيع المكملة لبعضها البعض، وذلك بالاعتماد على الحضور الرائد لشركة فيليروي وبوخ في وسط وشمال أوروبا وآسيا، إضافة إلى السمعة المرموقة التي تتميز بها شركة ايديال ستاندرد بفضل محفظتها من العلامات التجارية في المملكة المتحدة وإيطاليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص. وتتميز استراتيجية مبيعات فيليروي اند بوخ باستهدافها عملاء المنتجات الفاخرة، لتتكامل مع خبرة شركة ايديال ستاندرد المرموقة في مجال المشاريع، والتي تشمل القطاع العام وقطاع الرعاية الصحية ومطوري المشاريع السكنية والفندقية والتجارية الكبيرة. وبجانب ذلك، وبالإضافة إلى مجموعتها الواسعة من منتجات أطقم الحمامات الصينى وغيرها من المنتجات المميزة، تتمتع ايديال ستاندرد العالمية بمركز متميز في مجال تصنيع وبيع الخلاطات حيث ساهمت بأكثر من ثلث إيراداتها في السنة المالية الماضية.

وبدوره، قال يان بيتر تيفس، الرئيس التنفيذي لشركة ايديال ستاندرد العالمية: "توفر شركتا فيليروي اند بوخ وايديال ستاندرد مجموعة متكاملة من المنتجات والعلامات التجارية، وستحققان فوائد مشتركة من قنوات البيع المختلفة لديهما. وتلعب الشركتان دوراً مهماً في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع، حيث نتطلع إلى تحويل هذه الاتفاقية إلى واقع ملموس".

كما سلط فرانك غارينغ الضوء على أوجه التشابه الثقافي بين شركتي فيليروي اند بوخ وايديال ستاندرد، حيث قال: "تمتلك الشركتان علامات تجارية فريدة تتمتع بسجل حافل في قطاعاتها، فضلاً عن كونها تتشارك القيم ذاتها، بما في ذلك التركيز على تقديم الخدمات وأرقى التصاميم والسعي المستمر للابتكار. ويسرنا انضمام موظفي ايديال ستاندرد لمؤسستنا العالمية بعد إتمام الصفقة، مما يوفر لعملائنا فرصة الاستفادة من الخبرات المشتركة ومجموعة أوسع من العروض".

الخبرات الجديدة تفتح آفاقاً أوسع للنمو

تسهم الاتفاقيات الجديدة في الارتقاء في مجال الحمامات الفاخرة لدى فيليروي اند بوخ من حيث الحجم، فضلاً عن تعزيز إمكانات النمو لديها. كما توسع عملية الضم انتشار علامة فيليروي اند بوخ في السوق ووصولها إلى مناطق محددة إلى جانب تغطيتها لمجموعة واسعة من فئات المنتجات، وذلك من خلال قاعدة التصنيع التابعة لشركة ايديال ستاندرد وخبراتها الواسعة في مجال المشاريع، إضافةً إلى مكانتها الرائدة في السوق ضمن المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيطاليا. كما تعمل هذه العلامات التجارية على حشد إمكاناتها في الوقت الراهن.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أندرياس شميدت، رئيس إدارة مجلس الإشراف في شركة فيليروي اند بوخ: "يشهد قطاع الحمامات نمواً متسارعاً على مستوى العالم مما يؤثر بشكل إيجابي على تنافسية هذا السوق وقدرته على جذب الإستثمارات. ولذلك تشكل عملية الاستحواذ الجديدة خطوة استراتيجية فعالة لشركة فيليروي وبوخ. كما تُعد شركة ايديال ستاندرد خير مثال يعكس نموذج عملنا ويتشاركه معنا، وبهذا نعلن عن بداية عصرجديد لقسم الحمامات والرفاهية ولشركة فيليروي اند بوخ".