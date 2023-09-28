شكرا لقرائتكم خبر عن «أراضي دبي» تطور جودة الصناعة العقارية بـ 3 تفاهمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ثلاث مذكرات تعاون، مع كلّ من معهد أليت جلف للتدريب العقاري، ومعهد أنوفيشن إكسبرتس للتدريب العقاري، وشركة المتطوّرة للخدمات العقاريّة، بهدف تعزيز الوعي في القطاع العقاري للإمارة، عبر توفير بيئة تدريب عقارية متميزة، ترفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين، وترتقي بالخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس العالميّة.

ووقّع الاتفاقيّات مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة، وجورج ماوريس المدير العام لمعهد أليت جلف للتدريب العقاري، ومحمد شناعة مدير معهد أنوفيشن إكسبرتس للتدريب العقاري، ومعاذ مقبول مدير شركة المتطورة للخدمات العقارية - فرع دبي. وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية القيادة والتوجهات الاستراتيجية للدولة، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون بين الدائرة وهذه المؤسسات.

تعزيز الاستدامة

وأكّد ابن غليطة أنّ الدائرة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يُسهم في توفير خدمات عقاريّة استباقيّة متمحورة حول الإنسان، مشيراً إلى أنّ تأهيل العاملين والمعنيين في القطاع العقاري وتزويدهم بالأدوات والمعرفة وأساليب التدريب المتطوّرة، يأتي في صميم هذه المذكرات، وقال: «نسعد بشراكتنا الجديدة مع مؤسسات لها باع طويل في مجال التدريب العقاري، ما من شأنه أن يرسّخ جهودنا المستمرة لتعزيز الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي».

وأضاف ابن غليطة: «سنعمل على ترجمة هذا التعاون المشترك بالشكل الأمثل، الذي ينعكس بدوره في بناء قاعدة مهنيّة قوية ومؤهلة، في إطار أهداف الدائرة الرامية إلى نشر الثقافة العقارية، وزيادة المعرفة في السوق العقاري، عبر التدريب بأساليب علميّة رفيعة».

التوعية والمعرفة العقارية

وبحسب مذكرات التعاون المُبرمة، تعدّ المؤسسات العقاريّة الثلاث جهات معتمدة من قبل أراضي دبي لتنظيم البرامج والورش التدريبيّة في قطاع العقارات، كما ستعمل كافة الأطراف على نشر ثقافة التعلم المستمر والتدريب العقاري المهني والابتكار، والمساهمة في تطوير العاملين في القطاع والقائمين عليه بهدف التميز في المجال العقاري وتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الوعي لدى المستثمرين العقاريين والملاك والمعنيين بالأمور والقضايا العقارية، من خلال خطط التوعية ونشر المعرفة العقارية.

كما سيجري العمل على إعداد وتنفيذ وتحديث برامج تدريبيّة عقارية متنوعة لتأهيل العاملين والمعنيين من المطورين وغيرهم في مختلف الأنشطة العقارية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المحليّة والدوليّة المتبعة، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بالمواطنين تدعم ملف التوطين، بما يضمن توظيفهم أو إنشاء أعمالهم الخاصة، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات عقارية تهدف إلى بحث القضايا المتعلقة بالسوق العقاري، وتسليط الضوء على الوضع الحالي للقطاع، وتنظيم دورات تثقيفية للعاملين والمعنيين في كل الأنشطة والمجالات العقارية لتوعيتهم بالمسائل المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم، وابتكار برامج جديدة وتطوير الخدمات الذكية والرقمية في القطاع العقاري في دبي.

وتتبنى الدائرة نهجاً راسخاً في تعزيز الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، كونه أحد أهم عناصر النجاح في القطاع العقاري، ويدعم النمو المستدام والتحوّل الاستراتيجي، الذي يشهده القطاع في الإمارة، بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ورؤيتها في وضع دبي على صدارة مدن العالم في صناعة العقارات.