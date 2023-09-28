شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية ترتفع قليلاً إلى 204 آلاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية بمقدار 2000 طلب إلى 204 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر/ أيلول.

وكانت التوقعات تشير إلى تسجيلها 215 ألفاً، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس. وتم تعديل مستوى الأسبوع السابق صعودًا بمقدار 1000 من 201 إلى 202 ألف طلب.

وبلغ المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع 211 ألفاً، بانخفاض قدره 6250 عن المتوسط المنقح للأسبوع السابق. وتم تعديل متوسط الأسبوع السابق بالزيادة بمقدار 250 نقطة من 217000 إلى 217250.

وبلغ معدل البطالة المؤمّن عليه المعدل موسمياً 1.1% للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر/ أيلول، دون تغيير عن المعدل غير المعدل للأسبوع السابق. الرقم المسبق للمؤمن عليه المعدل موسمياً.

بلغت البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر 1670000 شخص، بزيادة قدرها 12 ألفاً عن مستوى الأسبوع السابق المنقح. وتم تعديل مستوى الأسبوع السابق هبوطياً بمقدار 4000 من 1,662,000 شخص إلى 1,658,000 شخص.

وبلغ المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع شخص1673750، بانخفاض قدره 12250 شخص عن المتوسط المنقّح للأسبوع السابق.

وتم تعديل متوسط الأسبوع السابق بالخفض بمقدار 1000 من 1687000 شخص إلى 1686000 شخص.