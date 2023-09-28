الاقتصاد

«ايرباص» تشرع ببناء خطها الثاني للتجميع النهائي في الصين

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت شركة ايرباص، الخميس، حجر الأساس لبناء خطها الثاني للتجميع النهائي في بلدة تيانجين بشمالي الصين، وسط سعي الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات للتوسع في السوق الصينية.

ويمثل ذلك علامة فارقة أخرى بعد توقيع شركة ايرباص اتفاقية حول المشروع مع الشركة الاستثمارية المحدودة لمنطقة تيانجين للتجارة الحرة والشركة الصينية المحدودة لصناعة الطيران في إبريل 2023.

ومن المخطط أن يدخل المشروع حيز التشغيل في نهاية عام 2025، وفقاً لما ذكرت شركة ايرباص في بيان لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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