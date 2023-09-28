شكرا لقرائتكم خبر عن «ايرباص» تشرع ببناء خطها الثاني للتجميع النهائي في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت شركة ايرباص، الخميس، حجر الأساس لبناء خطها الثاني للتجميع النهائي في بلدة تيانجين بشمالي الصين، وسط سعي الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات للتوسع في السوق الصينية.

ويمثل ذلك علامة فارقة أخرى بعد توقيع شركة ايرباص اتفاقية حول المشروع مع الشركة الاستثمارية المحدودة لمنطقة تيانجين للتجارة الحرة والشركة الصينية المحدودة لصناعة الطيران في إبريل 2023.

ومن المخطط أن يدخل المشروع حيز التشغيل في نهاية عام 2025، وفقاً لما ذكرت شركة ايرباص في بيان لها.