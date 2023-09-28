أرامكو تستحوذ على حصة في "مِد أوشن" للطاقة مقابل 500 مليون دولار

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الدمام - شريف احمد - وقّعت أرامكو اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة "مِد أوشن" للطاقة مقابل 500 مليون دولار.

وتُعد "مِد أوشن" إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المُسال، أسستها وتديرها "إي آي جي"، من أكبر المؤسسات الاستثمارية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية على الصعيد العالمي.

4 مشاريع للغاز الطبيعي المسال

تعمل "مِد أوشن" للطاقة حاليًا على استحواذ حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال، مع إستراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة للغاز الطبيعي المُسال.

تمثّل الشراكة الإستراتيجية مع "مِد أوشن" أول استثمار دولي لأرامكو في الغاز الطبيعي المُسال.

تُعد هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكة بين أرامكو وشركة "إي آي جي"، التي كانت جزءًا من تحالف استحواذ على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو، في عام 2021.

ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية. ولدى أرامكو أيضًا خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في "مِد أوشن" للطاقة" في المستقبل.

أول استثمار عالمي في الغاز الطبيعي المسال

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، م.أمين الناصر: "يُسعدنا أن نعزز شراكتنا الإستراتيجية مع (إي آي جي)، من خلال هذا الاستحواذ، الذي يمثّل أول استثمار عالمي لأرامكو في الغاز الطبيعي المُسال".

وتوقع الناصر نموًا قويًا في الطلب على الغاز مع استمرار التوجه العالمي نحو تحوّل الطاقة، مشيرا إلى أن الغاز يُعد وقودًا حيويًا والمادة الأولية في مختلف الصناعات، لذلك نعتقد أنه سيكون مهمًا لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة.

أرامكو لاعب عالمي في الغاز

وقال الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو، ناصر النعيمي: "تُعد هذه الصفقة خطوة مهمة في إستراتيجية أرامكو لتصبح لاعبًا عالميًا رائدًا في أعمال الغاز الطبيعي المُسال. ونرى فرصًا كبيرة في هذه السوق التي تعمل في وضع يسمح بالنمو الهيكلي على المدى البعيد. ولا شك في أن "مِد أوشن" للطاقة مجهزة جيدًا للاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال، لذلك تعكس هذه الشراكة الإستراتيجية رغبتنا في العمل مع كبار اللاعبين الدوليين لتحديد وفتح فرص جديدة على المستوى العالمي".

وقال رئيس مجلس إدارة (إي آي جي) وكبير إدارييها التنفيذيين، بلير توماس: "يأتي تحوّل الطاقة وراء كل قرار استثماري نتخذه، ونعتقد أن للغاز الطبيعي المُسال دورًا رئيسًا يلعبه في تمكين التحوّل المنظم الذي يوازن بين هدفي المجتمع المتلازمين لتقليل الكربون وأمن الطاقة".

وأضاف: "بالتزامن مع ذلك، نعتقد أن قطاع الغاز الطبيعي المُسال جاهز للتغيير، لذا هناك دور لشركة ذكية تتمتع بأداء نظيف مثل "مِد أوشن". وبينما ينصب تركيزنا الأولي على الصفقات المعلنة في أستراليا، نرى أن هناك مجموعة من الفرص على النطاق العالمي. ونحن متحمسون لتوسيع شراكتنا الحالية مع أرامكو لتشمل هذه المبادرة المهمة".

وقال كبير الإداريين التنفيذيين لشركة "مِد أوشن" للطاقة، دي لاري فنتر: "إنه لشرف كبير لشركة "مِد أوشن" أن تكون أرامكو مساهمًا رئيسًا وشريكًا إستراتيجيًا لها. ونحن نتشارك القناعة بأن الغاز الطبيعي المُسال هو عامل تمكين لا يتجزأ في تحوّل الطاقة العالمي، ونعتقد أن قطاع الغاز الطبيعي المُسال العالمي لديه أسس قوية لعقود عديدة قادمة".

وأضاف: "تُعد الشراكات التعاونية أساسية لقيام "مِد أوشن" بأعمالها ونموها وازدهارها. وفي أرامكو السعودية، لدينا شريك لديه تفكير على المدى البعيد في صميم أعماله، والتزام ثابت باستمرار التعاون، ونتطلع إلى متابعة العديد من الفرص الجديدة معًا".