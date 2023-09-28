شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض تاريخي.. تراجع معدل البطالة للسعوديات إلى 15.7% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع معدل البطالة للسعوديات مسجلا انخفاضا تاريخيا غير مسبوق في الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغ 15.7%، فيما جاء ذلك نتيجة لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومواكبة لمستهدفات رؤية 2030 بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.

وأظهر تقرير صادر عن هيئة الإحصاء أن معدل البطالة الإجمالي في السعودية بلغ 4.9% في الربع الثاني من العام الحالي، منخفضة بمقدار 0.2 مئوية على أساس ربعي، وبمقدار 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي.

تراجع معدل البطالة للسعوديين إلى 8.3%

ذكرت الهيئة أن بناء على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة بلغ معدل البطالة للسعوديين 8.3% في الربع الثاني من 2023، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية، على أساس ربعي، فيما انخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية إذ بلغ 47.4% بالمقارنة مع الربع السابق.

ويأتي انخفاض معدل البطالة في السعودية بفضل حرص القيادة للقضاء على البطالة بين السعوديين والسعوديات، مع اهتمامها بضرورة توفير فرص العمل، وتعمل القيادة على دعم نماء المواطن ورفاهيته، وتوفير الفرص من أجل حياة كريمة.

برامج التوطين

أسهمت برامج وقرارات التوطين، ومبادرات الوزارة لدعم منشآت القطاع الخاص في انخفاض معدل البطالة في الربع الثاني، على أساس ربعي وسنوي، فيما أسهمت إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الداعمة لسوق العمل والهادف إلى زيادة مستوى مشاركة السعوديين في انخفاض معدل البطالة، وذلك انطلاقا من تبني رؤية 2030 بناء اقتصاد مزدهر ينعم في جميع المواطنين بفرص متعددة للنجاح.

وواصل معدل بطالة الذكور من السعوديية الانخفاض في الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغ 4.6%، مقارنة بـ 4.7% على أساس سنوي، فيما جاء ذلك نتيجة لسعي الوزارة في توفير فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص، وتحسين جاذبية سوق العمل لتوظيف الكوادر السعودية، استجابة لمستهدفات الرؤية في خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

متطلبات سوق العمل

ووفقا لنشرة سوق العمل، فإن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي عدد السكان بلغ 60.8% في الربع الثاني، مقارنة بـ 51.8% في الربع المماثل من العام الماضي، إذ جاء ذلك نتيجة لإجراءات تحسين الوصول إلى متطلبات سوق العمل، وجدوى سياسة إحلال الكفاءات السعودية الشابة في المجالات المختلفة.

واستقر معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2023م عند 67.5% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023م حيث كان يبلغ 68.3%، فيما أسهم صندوق تنمية الموارد البشري ةفي دعم 1.4 مليون سعودي من برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك في إطار سياسة تهيئة المواطن لاستثمار الفرص، وتعزيز المشاركة، تماشيًا مع مستهدفات الرؤية.

المنشآت المستفيدة من «هدف»

وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في مختلف مناطق السعودية نحو 79 ألف منشأة، منها 95% منشآت متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بينما تجاوزت مصروفات الدعم المقدمة لتمكين السعوديين 4.6 مليار ريال، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.