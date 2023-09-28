شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون «سعودي - صيني» في مستقبل أساليب النقل الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر، ووزير النقل في جمهورية الصين الشعبية لي كسياوينج، اتفاقية لتعزيز التعاون بين السعودية والصين في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة.

وتأتي الاتفاقية لتعزيز التعاون، وتجسيد الشراكة الإستراتيجية في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين.

تقنيات متقدمة

جاءت الاتفاقية لدعم تطبيق أحدث أساليب النقل الحديثة من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى مواءمة وتبادل السياسات والتشريعات لمستقبل أنماط التنقل الحديثة.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل ودعم الخبرات والتجارب حول أساليب النقل الحديثة، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي للطرق السريعة والمرافق الفنية الجديدة، كما تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات في المركبات ذاتية القيادة، ونقل المعرفة في مجال الشحن الذكي والموانئ الذكية، وتعزيز التعاون المشترك في قطاع الموانئ بين البلدين.