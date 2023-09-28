شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين تركي العبيلان عضوا بمجلس إدارة «باتك».. وقبول استقالة السلطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية اليوم، بقبول استقالة باسل السلطان من منصب عضو مجلس الإدارة ومن عضوية لجنة المراجعة والذي تقدم بها في تاريخ 27 سبتمبر 2023م لظروفه العملية الخاصة وتسري من تاريخ 28 سبتمبر 2023م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن مجلس الإدارة عين تركي العبيلان في منصب عضو مجلس الإدارة وعضواً في لجنة المراجعة اعتبارًا من تاريخ 28 سبتمبر 2023م وحتى انتهاء دورة المجلس ولجنة المراجعة الحالية.

وبحسب الشركة يمتلك تركي العبيلان العديد من الخبرات في المجال المالي والرقابي اكتسبها من خلال عمله في السابق لما يقارب من 13 عاما في البنك المركزي السعودي (ساما) في الإدارة العامة لرقابة البنوك - التفتيش البنكي - ورئيس قسم فحص البنوك المحلية، وكذلك عمل كرئيس لعدد من الشركات العقارية.

ويشغل العبيلان حاليا عضوية مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والترشيحات والمكآفات في شركة جازان للطاقة والتنمية وكذلك عضو لجنة المراجعة في مجموعة الخليج للتأمين.

والعبيلان حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال MBA من جامعة هال في المملكة المتحدة عام 2008م والبكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك سعود في العام 2001م وكذلك عدد من الدورات المهنية في مجال القيادة، والمراجعة والائتمان والمخاطر.