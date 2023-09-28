شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النفط مع تصاعد المخاوف من استمرار التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع زيادة التوقعات بأن تبقي الاقتصادات الغربية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة للتصدي لتضخم لا ينحسر.

وبحلول الساعة 1312 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا إلى 95.89 دولار للبرميل بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي في وقت سابق من الجلسة. وتنتهي تعاقدات نوفمبر غدا الجمعة.

وانخفض العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 65 سنتا إلى 93.71 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا إلى 92.92 دولار للبرميل بعد ارتفاعها فوق 95 دولارا في وقت سابق من الجلسة للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.

وقال محللون إن الارتفاع في أسعار النفط الخام في وقت سابق من الجلسة كان نتيجة شح المعروض وانخفاض المخزونات.

لكن مع اقتراب أسعار برنت من 100 دولار للبرميل، تتزايد المخاوف من أن يضطر محافظو البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للتصدي لتضخم لا يتراجع لأسباب منها ارتفاع كلفة الطاقة.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

وجاء ذلك في أعقاب تخفيضات إنتاج بلغت 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام من السعودية وروسيا.

