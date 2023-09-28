شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على انخفاض بفعل مخاوف إزاء أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس بفعل مخاوف مستمرة إزاء سياسة التشديد النقدي الممتدة، بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية ويترقبون تعليقات جيروم باوم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 30.83 نقطة أو 0.09 % إلى 33519.44 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.86 نقطة، أو 0.11 %، إلى 4269.65 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 49.48 نقطة أو 0.38 % إلى 13043.37 نقطة.