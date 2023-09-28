شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أحياء مستفيدة من السجل العقاري في الرياض.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن ثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في مدنية الرياض التي تشمل أحياء: الغدير - الوادي - النفل - الازدهار - التعاون - المروج - المصيف، ابتداءً من 29 أكتوبر 2023، ويستمرالتسجيل حتى نهاية 29 يناير 2024.

وأكدتْ أنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيعلن تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من التسجيل العيني للعقار في الرياض وجدة والدمام مرحلةً أولى خلال هذا العام.

طريقة تسجيل العقارات

أوضحتْ "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية من خلال الــرابــط أو من خلال مراكز الخدمة، مبيَّنة أنَّه يشترط التسجيل العيني وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل، وسيشمل جميع العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية.

وأشارتْ إلى أنَّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" كُلفت بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

وإضافة إلى التقنيات الحديثة، سيقوم الـمُسجِلون المعتمدون بأعمالهم الميدانية داخل الحي ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل العقاري حيث سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له

ودعتْ الهيئة ملاَّك عقارات الأحياء السبعة المستفيدة من السجل العقاري التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل الشهر القادم، ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.