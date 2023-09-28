شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يحذر من انقسام الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، مخاوفه بشأن انقسام التجارة العالمية إلى تكتلات منفصلة.

وحذر الصندوق من أن ​مثل هذه المستجدات قد تقلل الناتج الاقتصادي العالمي 7%.

تقليص الناتج المحلي عالميًا

قالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي دوري: "نعتقد بأن ذلك سيكون مكلفًا للاقتصاد العالمي..هذا ما يشير إليه تحليلنا، أن الانقسام يمكن أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي للعالم 7 %، وهي نسبة تعادل تلك الخاصة بألمانيا واليابان".