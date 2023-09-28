شكرا لقرائتكم خبر عن نحو العالمية في صناعة السيارات الكهربائية..وزير الصناعة يفتتح "لوسِد موتورز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن تدشين مصنع لوسِد للسيارات الكهربائية في المملكة يؤكد التنفيذ السليم للإستراتيجية الوطنية للصناعة، وجديتها في بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام بقيادة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح مصنع "لوسِد موتورز" للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ.

دفع النمو الصناعي في المملكة

أوضح الخريف، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا لدفع النمو الصناعي في المملكة، بما في ذلك قطاع صناعة السيارات، مؤكدًا أن المهمة اليوم ليست مجرد بناء منشأة أخرى لتصنيع السيارات، بل الرهان على المستقبل من خلال التكنولوجيا والابتكار، والسعي لأن تكون المملكة لاعبًا عالميًا في مجال صناعة السيارات الكهربائية والمنتجات المرتبطة بها، بما فيها البطاريات الكهربائية.

وأشار إلى أن تدشين مصنع لوسِد للسيارات الكهربائية يؤكد التزام المملكة بالاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أنها ستشهد نظامًا بيئيًا نابضًا بالحياة للاستثمار في مختلف القطاعات.

وبين أن اختيار لوسِد للمملكة مقرًا لها في الشرق الأوسط يؤكد أهمية الموقع الجغرافي الإستراتيجي والفريد للمملكة، الذي سيسهم في تحقيق أهداف لوسِد، من خلال توجيه 85% من إنتاجها إلى أسواق التصدير العالمية.