شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنهي سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام لتغلق، الخميس، على ارتفاع بعد قفزة في أسهم شركات التعدين، في حين زاد معدل التضخم في ألمانيا بأقل من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، ما رفع معنويات المستثمرين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، كما تفوق المؤشر إيبكس الإسباني على أقرانه وصعد 1%.

التضخم في ألمانيا

وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض التضخم إلى 4.5% من 6.4% على أساس سنوي في أغسطس/ آب.

وارتفع مؤشر الموارد الأساسية 2.2% بفضل قفزة سهم شركة بيليرود، ومقرها السويد، 5%.

وكانت أسهم شركات المرافق من أكبر الخاسرين وانخفضت 1.1%.

أسهم الطاقة

وعززت أسهم شركات الطاقة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عقب ارتفاعها 0.7%، نتيجة حدوث قفزة في أسعار الخام، بعد أن فاقم انخفاض مخزون الخام الأمريكي المخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء خفض «أوبك+» للإنتاج.

وسجل سهم شركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة مستوى قياسيا مرتفعاً حين صعد 1.1%.

وقفز سهم تيسنكروب الألماني 6.5%، بعدما كشفت شركة هاندلسبلات أنها تجري محادثات لبيع 50% من وحدة الصلب التابع لها إلى الملياردير التشيكي دانييل كريتنسكي.

وخفضت الحكومة الإيطالية، أمس الأول الأربعاء، توقعاتها للنمو في العام الجاري والمقبل ورفعت أهداف العجز في الميزانية.

وارتفعت الأسهم في إيطاليا 0.5%، بعد تراجعها في وقت سابق من الجلسة. (رويترز)