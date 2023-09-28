شكرا لقرائتكم خبر عن تتضمن 158 شركة.. بعثة تجارية لتعزيز الصادرات السعودية إلى العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" تحت هوية "صُنِعَ في السعودية" بعثة تجارية إلى جمهورية العراق، عُقدت اليوم في مدينة البصرة، وذلك انطلاقاً من دورها الرئيسي في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية.

يأتي ذلك ضمن إطار إستراتيجية الصادرات السعودية الهادفة إلى فتح المزيد من الأسواق الجديدة وإتاحة الفرص التصديرية للمصدرين وتعزيز فرص تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة، ما يعزز مكانة المنتجات الوطنية وتنافسيتها كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

المنتجات الوطنية

شارك في أعمال البعثة التجارية السعودية إلى البصرة أكثر من 28 شركة سعودية و130 شركة عراقية من قطاعات مختلفة أبرزها مواد البناء، والكيماويات والبوليمرات، والطاقة، والتعبئة والتغليف؛ بحثًا عن آفاق جديدة للتعاون مع الجانب العراقي بما يدعم وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العراقية الواعدة ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.

وتضمنت البعثة عددًا من اللقاءات الثنائية واجتماعات مطابقة الأعمال والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين السعودي والعراقي.

ويعدّ تنظيم "الصادرات السعودية" لهذه البعثة التجارية التي تفتح فرصًا تصديرية عديدة؛ تأكيدًا على سعيها الحثيث للترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتيسير ربط المصدرين مع المشترين المحتملين؛ مما يسهم في تحفيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، ويقود لمزيد من الانفتاح في الأسواق الدولية لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني ومساهمًا برفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.

14.8 مليار صادرات سعودية إلى العراق

يذكر أنّ صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى جمهورية العراق قد سجّلت خلال السنوات الخمس الماضية (2018م - 2022م) ما قيمته 14.8 مليار ريال، جاء قطاع "مواد البناء " من أعلى القطاعات المصدّرة خلال الفترة بقيمة بلغت 4.42 مليارات ريال، يليه قطاع "المنتجات الغذائية" بقيمة بلغت 4.04 مليارات ريال.