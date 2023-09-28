شكرا لقرائتكم خبر عن «عقارات دبي» تنهي ربعاً قياسياً.. 277 مليار درهم مبيعات 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي نحو 388 مليار درهم، منذ بداية عام 2023 حتى نهاية سبتمبر/أيلول، نتجت عن 115883 تصرفاً، بنمو 37% و35% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2022، التي حققت 283 مليار درهم نتجت عن 85941 تصرفاً، حسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

أوضحت بيانات «أراضي دبي» أن قيمة مبايعات السوق العقاري في دبي، خلال 9 شهور من العام 2023، بلغت نحو 277 مليار درهم نتجت عن 92330 صفقة، بنمو 51% و49%، من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2022، التي سجلت 183 مليار درهم من خلال 61843 صفقة، ولامست الرهون 89.7 مليار درهم، أما الهبات، فتراوحت حول 21.21 مليار درهم.

واستحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من كعكة مبيعات السوق العقاري المحلي في دبي، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول، بأكثر من 170 مليار درهم، (تعادل 61.4% من حيث القيمة)، نتجت من خلال 46721 مبايعة.

أما العقارات على الخارطة، فشكلت 38.6% بقيمة 107 مليارات درهم، نتجت عن 45609 تصرفاً. وبناء على هذه البيانات، يكون السوق العقاري في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، سجل أداءً قياسياً من حيث قيمة وعدد صفقات البيع هي الأعلى في تاريخه.

توزيع المبيعات

استحوذت الوحدات السكنية (شقق وفلل) على الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات بقيمة تجاوزت 165.8 مليار درهم، تعادل ما نسبته 60% من أصل 277 مليار درهم، وشكلت الشقق السكنية القيمة الأعلى بواقع 140 مليار درهم نتجت من خلال 71050 صفقة، مقابل 25.8 مليار درهم للفل التي سجلت 8805 صفقات، بينما حققت الأراضي 110.4 مليار درهم من خلال 12507 صفقة.

أعلى المناطق

وكشفت بيانات مؤشر «أراضي دبي» أنّ 10 مناطق استحوذت على 42% من إجمالي المبيعات، بواقع 116.3 مليار درهم خلال 9 أشهر. وجاءت «نخلة جميرا» في المركز الأول بقيمة تجاوزت 20.4 مليار درهم، ثم «الخليج التجاري» ثانياً بقيمة 14.8 مليار درهم، تلتها «برج خليفة» ثالثاً ب 13.8 مليار درهم، وفي المركز الرابع حلت منطقة «دبي كريك هاربور» ب 13 مليار درهم، وفي المركز الخامس جاءت «مرسى دبي» بقيمة 11 مليار درهم. أما المركز السادس فكان من نصيب منطقة الحبية الخامسة بقيمة 9.7 مليار درهم، ثم «قرية جميرا الدائرية» سابعاً بواقع 9.5 مليار درهم، تلتها في المركز الثامن «دبي هاربور» بقيمة 8.7 مليار درهم، ثم «دبي هيلز إستيت» تاسعاً بقيمة لامست 8 مليارات درهم، وأخيراً، وفي المركز العاشر، جاءت «دبي مارينا» بقيمة 7.4 مليار درهم.

الربع الثالث

وعلى صعيد الربع الثالث من العام الحالي، فقد شهد تصرفات إجمالية بلغت 133 مليار درهم نتجت عن 41048 صفقات، مقارنة ب 107 مليارات درهم نتجت عن 31405 صفقات، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو لامست 24.2%.

وحققت المبيعات أعلى قيمة ربع سنوية على الإطلاق بما يتجاوز 97.2 مليار درهم موزعة على 31085 صفقة، مقارنة ب 69 مليار درهم (25262 صفقة)، خلال نفس الفترة من 2022، بنمو 40.8% من حيث القيمة، وجاءت الرهون عند 28.1 مليار درهم نتجت عن 8294 صفقة، أما الهبات فسجلت 7.6 مليار من خلال 1669 معاملة.

شهر سبتمبر

وحققت التصرفات الإجمالية في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2023 نحو 37 مليار درهم، نتجت عن 111605 تصرفات بنمو 6.7% و10% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022 الذي سجل 34.67 مليار درهم من خلال 10544 صفقة.

وشهد الشهر نفسه مبيعات بقيمة 25.84 مليار درهم، نتجت من خلال 8100 تصرف، بنمو 9% من حيث القيمة. أما الرهون، فحققت خلال سبتمبر تصرفات بقيمة 9 مليارات درهم، وفي ما يتعلق بالهبات، فسجلت خلال هذا الشهر 2.23 مليار درهم، نتجت من خلال 524 معاملة.

نتائج قوية

ويواصل القطاع العقاري في الإمارة، منذ بداية 2022، تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي، وذلك بفضل النتائج التي نجح القطاع في تحقيقها عام 2022 والنصف الأول من 2023، نظراً للعديد من العوامل، في مقدمتها التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحزم التحفيز الاقتصادي المقدمة من حكومة دبي، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.

وأظهر التقرير السنوي لسوق دبي العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك أن القطاع في الإمارة، أنهى في 2022 عاماً استثنائياً محققاً نتائج قياسية، تخطت قيمتها للمرة الأولى نصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7% من حيث الحجم، و76.5% من حيث القيمة مقارنة بالعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم.

وسجلت الاستثمارات العقارية خلال العام الماضي 115183 استثماراً، بقيمة تصل إلى 264.15 مليار درهم، يملكها 80216 مستثمراً، بنمو يصل إلى 59.5% من حيث عدد الاستثمارات، و78.4% من حيث قيمتها، و53% من حيث عدد المستثمرين مقارنةً بالعام 2021.