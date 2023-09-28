شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر دبي يعزز ارتفاعه للشهر السادس على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أنهى سوق دبي المالي سبتمبر/أيلول على ارتفاع 1.98% إلى مستوى 4163.58 نقطة، محققاً بذلك مكاسب للشهر السادس على التوالي، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.25 % إلى 9785.32 نقطة.

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وحققت أسهم 3 شركات مكاسب قوية معززة بسيولة مليارية، وهي «إعمار العقارية» بارتفاعه في غضون شهر 13.88% إلى 8.04 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بصعوده 8.8% إلى 17.8 درهم، و«الدار العقارية» بنموه 9.51% إلى 5.76 درهم، واستحوذت الأسهم الثلاثة على سيولة ب6.4 مليار درهم. وجاء ذلك على وقع مشتريات الأجانب (غير العرب)، وبصافي استثمار بلغ 1.27 مليار درهم محصلة شراء (452.4 مليون درهم في أبوظبي، و819.86 مليون في دبي).

ووصلت سيولة الأسواق في سبتمبر إلى 31.15 مليار درهم، منها 21.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و9.45 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 6.74 مليار سهم، توزعت بواقع 2.61 مليار سهم في دبي، و4.13 مليار سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 437.1 ألف صفقة.

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، في غضون شهر، بنسبة 1.98% إلى 4163.58 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم رئيسية في قطاع المالية والعقار والمرافق والصناعة.

وارتفع في قطاع المالية، بنك «دبي الإسلامي» 3.7%، و«الإمارات دبي الوطني» 8.8%، مقابل نزول «شعاع» 13.4% و«دبي المالي» 1.2% و«أملاك» 3.67% و«مصرف عجمان» 7.37%.

وزاد في قطاع العقار سهم «إعمار العقارية» 13.88% و«إعمار للتطوير» 6.87% و«تيكوم» 4.58%، مقابل نزول «ديار» 4.67% و«الاتحاد العقارية» 4.68%.

وفي الصناعة، ارتفع «الخليج للملاحة» 3.2% مقابل نزول «سالك» 1.19% و«العربية للطيران» 4.74% و«دبي للاستثمار» 0.4% و«أرامكس» 15.35%.

وارتفع في المرافق، «ديوا» 0.39% و«إمباور» 2.16% مقابل نزول «تبريد» 2.17%.

سوق أبوظبي

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انخفض مؤشر سوق أبوظبي خلال شهر بنسبة 0.25% عند مستوى 9785.32 نقطة مع تراجع أسهم في قطاعات المالية والعقار والطاقة والصناعة.

وفي قطاع المالية، ارتفع «ملتيبلاي» 5% و«أبوظبي التجاري» 0.23%، و«أبوظبي الإسلامي» 8%، مقابل تراجع «أبوظبي الأول» 0.58% و«العالمية القابضة» 2%.

وفي العقار، ارتفع «الدار» 9.51% أمام نزول «إشراق» 3.24% و«منازل» 11% مع استقرار «رأس الخيمة العقارية» من دون تغيير.

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وارتفع في الاتصالات سهم «إي آند» 3% و«الياه سات» 6.35%. كما ارتفع في الصناعة «موانئ أبوظبي» 0.78% و«الجرافات البحرية» 6.18%، مقابل نزول «ألفا ظبي» 0.4% و«أدنوك للإمداد» 2.93%.

وعلى صعيد أسهم قطاع الطاقة، تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.57% و«أدنوك للحفر» 1.95% مقابل ارتفاع «أدنوك للغاز» 1.16%.

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كما تراجعت أسهم «أمريكانا للمطاعم» 7% و«بيانات» 6%، أمام مكاسب «برجيل القابضة» بنسبة 6.36% و«فيرتغلوب» 3.25%.

توجه السيولة

وتصدر سيولة سبتمبر في سوق العاصمة سهم «العالمية القابضة» بقيمة 4.36 مليار درهم، مغلقاً عند مستوى 400.6 درهم، تلاه «ملتيبلاي» الذي استقطب 2.4 مليار درهم، وصولاً إلى مستوى 4 دراهم، ثم «الدار العقارية» بتداولات قدرها 1.2 مليار درهم، ليغلق عند سعر 5.76 درهم، ورابعاً «إي آند» بسيولة 853.9 مليون درهم مغلقاً عند 20.44 درهم.

واستقطب سهم «الإمارات دبي الوطني» السيولة الأعلى في سوق دبي، بقيمة 2.82 مليار درهم، مغلقاً عند مستوى 17.8 درهم، تلاه «إعمار العقارية» السيولة، بقيمة قدرها 2.37 مليار درهم مغلقاً عند مستوى 8.04 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي استقطب 692.3 مليون درهم وصولاً إلى سعر 5.85 درهم، ورابعاً «الخليج للملاحة» بتداولات بقيمة 414.46 مليون درهم ليغلق عند سعر 7.4 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل الارتفاع الأكثر في سوق العاصمة، خلال سبتمبر، سهم «مجموعة أرام» بارتفاعه 67.84% مغلقاً عند مستوى 2.87 درهم، تلاه «اي دي سي-أذونات» بصعوده 33.3% إلى 2.92 درهم، ثم «بالمز الرياضة مرتفعاً 21.89% إلى 12.92 درهم.

وفي المقابل، سجل التراجع الأكثر سهم «أم القيوين للاستثمارات» التراجع الأكثر بنسبة 19.2% مغلقاً عند مستوى 1.01 درهم، تلاه «أريد» بتراجعه 13.02% ليغلق عند سعر 9.55 درهم، ثم«حياة للتأمين» بنزوله 12.5% مغلقاً عند سعر 1.4 درهم.

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وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي «إعمار العقارية» بنسبة 13.88% مغلقاً عند 8.04 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بصعوده 8.8% إلى مستوى 17.8 درهم، ثم «الوطنية للتأمينات العامة» بصعوده 8.85% ليغلق عند سعر 2.95 درهم.

وعلى العكس، تصدر التراجعات «مصرف الإمارات الإسلامي» بنزوله 18.95% إلى مستوى 6.16 درهم، تلاه «الفرودس القابضة» بهبوطه 17.6% إلى 0.466 درهم، ثم «أرامكس» بانخفاضه 15.35% إلى مستوى 2.15 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال سبتمبر، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 452.4 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 452.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 9.9 مليون درهم محصلة بيع العرب، 118 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و324.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو مليار درهم، توزعت بواقع 50 مليون درهم محصلة شراء العرب، و156.75 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و819.86 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ مليار درهم محصلة بيع.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء خلال سبتمبر، وبصافي استثمار بلغ 521.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 228.35 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي، و293.38 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 521.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 228.35 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و293.38 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

أداء فصلي إيجابي لأبوظبي ودبي.. وسيولة 2023 إلى 320 ملياراً

حققت مؤشرات أسهم الإمارات مكاسب في الربع الثالث، مع ارتفاع مؤشر سوق سوق أبوظبي 2.46% إلى مستوى 9785.32 نقطة، فيما قفز مؤشر سوق دبي في الربع الثالث 9.8% إلى مستوى 4163.58 نقطة.

ووصلت سيولة الربع الثالث إلى 103.23 مليار درهم، منها 72.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و30.93 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة 34.15 مليار سهم، توزعت بواقع 17 مليار سهم في أبوظبي، و17.15 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك على وقع 1.55 مليون صفقة.

ومنذ بداية العام، حصدت الأسهم سيولة 320.32 مليار درهم، توزعت بواقع 243.96 مليار درهم في أبوظبي، مقابل 76.36 مليار درهم في دبي، ووصلت الكميات المتداولة إلى 86.3 مليار سهم، منها 44.6 مليار سهم في أبوظبي، و41.7 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك عن طريث تنفيذ 4 ملايين صفقة. وسجل مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية العام ارتفاعاً بنسبة 25% إلى مستوى 4163.58 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي منذ بداية العام 4.17% إلى مستوى 9785.32 نقطة.