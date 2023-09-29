بعد التراجع..سعر الذهب اليومَ في ختام التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

سجلت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 17560 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 24 في مصر

سجلت أسعار جنيه الذهب عيار 24 اليوم في سوق المجوهرات، 19696 جنيهًا.

وتساوي أسعار جنيه الذهب عياري 24 و21 قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)



سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 2508 جنيهات.

تداولت أسعار عيار الذهب 21 عند 2195 جنيهًا.

وبلغت أسعار عيار الذهب 18 عند 1881 جنيهًا.

وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 1463 جنيهًا.

سبائك الذهب

تقدم الكثير من البنوك خدمات تداول واستثمار السبائك الذهبية في كل دول العالم، وتختلف تصنيفات السبائك الذهب ما بين من يتعامل عليها على أساس الوزن أو الشكل أو العيار.

أسعار سبائك الذهب اليوم



سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 6270 جنيهًا.

حققت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 12540 جنيهًا.

حققت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 77998 جنيها.

وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.