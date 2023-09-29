كل ما تريد معرفته عن مبادرة شباب مصر الرقمية للخريجين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد القومي للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز إبداع مصر الرقمية لشباب الخريجين، بدءً من دفعات 2009 إلى 2023، ويقدم الخليج 365 أسئلة وأجوبتها عن مبادرة شباب مصر الرقمية.





ما هو برنامج شباب مصر الرقمية؟برنامج "شباب مصر الرقمية" هو برنامج تدريبي متخصص ينظمه المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف بناء قدرات الشباب وتدريبهم في المجالات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يُسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتوفير الكفاءات المدربة لسوق العمل.

ويُنظَم البرنامج من خلال نظام تدريبي متكامل على أعلى مستوى، يتمحور حول المتعلم. ويقدم التدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وبالتعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة.





هل يدعم التدريب التعلم عن بعد؟ يدمج التدريب بين نظام التعلم عن بُعد الذي يشمل محاضرات تفاعلية وتجارب معملية تُجرى بمقرات المعهد بالقرية الذكية ومدينة نصر وبعض المحافظات. ويشمل البرنامج أيضًا تدريبًا عمليًا على منصات العمل الحُر لمساعدة المتدربين على إيجاد فرص عمل لائقة.





كيف يتم تمويل التدريب؟ يقدم البرنامج عدة مزايا منها تمويل 100% من تكلفة التدريب، وشهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، وشهادات أكاديمية من الشركات العالمية وذلك للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية، بالإضافة إلى مكافأة تحفيزية شهرية طوال فترة التدريب.





ما هي مسارات التعلم في برنامج شباب مصر الرقمية؟الشبكات والأمن والمحاكاة الافتراضية، الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء، تقنيات الهاتف المحمول، تكنولوجيا المعلومات، الألياف البصرية، الحوسبة السحابية، التطوير الوظيفي.