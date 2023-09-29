شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات جني الأرباح تهبط بأسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط يوم الخميس نحو 1% عند التسوية بفعل عمليات بيع لجني الأرباح، بعد أن قفزت الأسعار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر، وساورت البعض مخاوف إزاء التأثير المحتمل لارتفاع أسعار الفائدة على حجم الطلب على النفط.

وفي اليوم قبل الأخير من كونه أقرب شهر استحقاق، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.17 دولار، أو 1.2%، إلى 95.38 دولار للبرميل عند التسوية، وتنتهي تعاقدات نوفمبر اليوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 1.3% إلى 93.10 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.97 دولار، أو 2.1%، إلى 91.71 دولار للبرميل.

شح الإمدادات والمخزونات

وفي وقت سابق تسبب شح الإمدادات والمخزونات في رفع العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر استحقاق إلى 97.69 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 95.03 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.

ويساور بعض المتعاملين القلق من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤجج التضخم، ما سيشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية أخرى على مواصلة رفع أسعار الفائدة.