شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا 0.46% إلى 32018.64 نقطة يوم الجمعة، في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.23% إلى 2350.91 نقطة.
محمد يوسف
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