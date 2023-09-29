شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس التعاون الخليجي» وباكستان يوقعان بالأحرف الأولى على اتفاقية تجارة حرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن اتفاقية الأحرف الأولى للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية تأتي إدراكاً لأهمية تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الدول والتكتلات الدولية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية الأحرف الأولى للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، مساء الخميس بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية - الرياض، بحضور الدكتور جوهر إعجاز، وزير التجارة في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأشار البديوي إلى أن هذه الاتفاقية الاقتصادية التاريخية تمثل نقطة تحول مهمة في التعاون، وستسهم في النمو والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وهو ما يؤكد الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين الدول لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تمضي قدماً في ملف المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول أخرى؛ بهدف فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليمياً ودولياً.