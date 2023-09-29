الاقتصاد

مصر على قائمة مراقبة مؤشرات «فوتسي راسل» بسبب خفض محتمل

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «فوتسي راسل» لمؤشرات الأسهم العالمية، الخميس، إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها.
وستكون البلاد على قوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق «الناشئة الثانوية» إلى «غير مصنفة».
وقالت: إنها ستقوم بتحديث قائمة وضع المراقبة لمصر وفيتنام وباكستان في إطار تصنيفها لأسهم الدول، ومن المقرر أن يتم ذلك في مارس/ آذار 2024. (رويترز)

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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