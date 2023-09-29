شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» يسجل أسوأ أداء فصلي في عام مع تراجع أسهم شركات الشحن والطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى المؤشر «نيكاي» الياباني آخر جلسة تداولات في أسبوع مضطرب على تراجع طفيف الجمعة، وتأرجح بين الارتفاع والهبوط خلال الجلسة ليسجل بذلك أسوأ أداء فصلي منذ منتصف 2022.

وتسبب بيع أسهم شركات الشحن بعد أن انتهى الحق في توزيع الأرباح النقدية وتراجع أسهم شركات الطاقة التي اقتفت أثر أسعار النفط الخام هبوطاً في محو أثر مكاسب حققتها أسهم شركات الرقائق وأسهم شركات ارتفعت بعد صعود نظيراتها في وول ستريت خلال الليل.

وهبط «نيكاي» 0.05% مسجلاً 31857.62 نقطة، ما وصل بخسائر المؤشر الأسبوعية إلى 1.68%. أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، الذي لا يركز بذات القدر على أسهم شركات التكنولوجيا، فقد تراجع 0.92% لليوم و2.23% للأسبوع.

وخسر المؤشر «نيكاي» أكثر من 4% هذا الربع في أول تراجع فصلي منذ سبتمبر/أيلول الماضي والأكبر منذ يونيو/حزيران السابق.

ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى منذ بداية التسعينات، مسجلاً 33772.89 نقطة في منتصف يونيو/حزيران وتراجع بنجو 5% منذ الذروة الأحدث في منتصف هذا الشهر.

وهبطت أسهم شركات الشحن، التي تدفع أعلى توزيعات للأرباح النقدية بين الأسهم اليابانية، 4.38% لتصبح الأسوأ أداء بفارق كبير بين كل قطاعات بورصة طوكيو الفرعية البالغ عددها 33 قطاعاً. ونزلت أسهم شركات النفط والفحم 2.92%.

وعلى المؤشر «نيكاي»، شكّلت أسهم شركات التكنولوجيا النقطة المضيئة الوحيدة في الأداء، ومكّنت أسهم شركات كبرى لأشباه الموصلات المؤشر من تجنب انخفاض أكبر.

وزاد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.98% وطوكيو إلكترون 2.58%. (رويترز)