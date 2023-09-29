شكرا لقرائتكم خبر عن مبتكرة لعبة الفيديو «فورتنايت» تعتزم تسريح 16% من موظفيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «إبيك غيمز»، مبتكرة لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت»، خطة تعتزم من خلالها صرف عدد من موظفيها بهدف خفض نفقاتها، بينما ستستمر في إنفاق الأموال على معركتها القانونية ضد «أبل» و«غوغل».

وستصرف «إبيك غيمز» نحو 830 شخصاً، أي 16% من موظفيها، على ما ذكر بريد إلكتروني أرسله الرئيس التنفيذي، تيم سويني إلى الموظفين، ونُشر عبر موقع الشركة الإلكتروني.

وقال سويني في الرسالة: «ننفق الأموال منذ مدة أكثر بكثير مما نجني، من خلال الاستثمار في تطوير الشركة ولعبة فورتنايت كنظام مُستوحى من عالم ميتافيرس».

وتابع: «لطالما كنت متفائلاً بأننا قادرون على الاستمرار من دون اللجوء إلى قرار الصرف، لكني أدرك الآن أن ذلك ليس واقعياً».

وعاودت «فورتنايت» تحقيق نموّ لكنه مدفوع بمحتوى يوفره مبتكرون من خارج الشركة، ما يعني تشارك الإيرادات بصورة كبيرة، على قول سويني الذي أسس الشركة في تسعينات القرن العشرين.

وقال: «إن نجاح النظام المرتكز على مجموعة مبتكرين يُعدّ إنجازاً عظيماً، لكنّه يحدث تغييراً هيكلياً كبيراً لنموذجنا الاقتصادي».

وأوضح أنّ قرار الصرف هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المالي، حتى لو كان سيتسبب في تأخّر النموّ.

وتابع: «سنُطلق بعض منتجاتنا ومبادراتنا في الموعد المحدد، في حين أنّ عدداً آخر لن يكون مُتاحاً كما هو مخطط له بسبب النقص الراهن في الموارد».

ومع أنّ الشركة اتخذت خطوات للحدّ من نفاقاتها القانونية، «ستواصل معركتها في مكافحة احتكارات التوزيع والضرائب التي تفرضها كل من أبل وغوغل»، وفق سويني.

وتلاحق «إبيك» شركتي «أبل» و«غوغل» أمام القضاء الأمريكي منذ سنوات في شأن القواعد والرسوم التي يفرضها متجرا التطبيقات التابعان لهما، والتي تتيح للمستهلكين تنزيل ألعاب فيديو مثل «فورتنايت» على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية.

وقررت إبيك أيضاً بيع «باندكامب»، وهو متجر للموسيقى عبر الإنترنت كانت استحوذت عليه في أوائل العام الفائت، إضافة إلى تحويل النشاط الإعلاني إلى وحدة أخرى، على ما ذكر البريد الإلكتروني. (أ ف ب)