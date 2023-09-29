شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة 0.2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 0.2 بالمئة عن الربع السابق.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، أن الاقتصاد الكلي نما في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.8 بالمئة عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو آخر ربع كامل قبل بدء جائحة كوفيد-19.

الاقتصاد البريطاني

وأفاد بأن نمو الاقتصاد لا يزال أقل بنسبة 0.2 بالمئة عما كان عليه قبل الجائحة، مما وضع بريطانيا في المؤخرة بالنسبة لما حققته اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى.

وأصبح الأداء الاقتصادي النسبي لبريطانيا منذ الجائحة وخروجها من الاتحاد الأوروبي محورًا للنقاش السياسي، خاصة مع احتمال إجراء انتخابات العام المقبل.

حجم الاقتصاد البريطاني

وكان من المتوقع على نطاق واسع إجراء مراجعة بالرفع لحجم الاقتصاد البريطاني، بعد أن نشر مكتب الإحصاء الوطني مراجعات مبدئية في الأول من سبتمبر، تشير إلى أن الاقتصاد كان بالفعل أكبر بنسبة 0.6 بالمئة من حجمه قبل الجائحة في الربع الأخير من عام 2021.

وقد جعل هذا التعديل التعافي الاقتصادي الأولي لبريطانيا من جائحة كوفيد-19 يبدو مشابها لما سجلته فرنسا وإيطاليا.