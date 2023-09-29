شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس الخريفي الدافئ يؤدي لتراجع مبيعات السترات والمعاطف الثقيلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الطقس الخريفي الدافئ على غير العادة، من الولايات المتحدة إلى أوروبا إلى تراجع مبيعات السترات والمعاطف الثقيلة.

وقال مسؤولون تنفيذيون في متاجر تجزئة كبرى إن بعض متاجر الملابس لجأت لخفض الأسعار بالفعل لتجنب تراكم المخزونات.

متاجر الملابس والمستلزمات الشتوية

وتقترب فترة التسوق المهمة من أجل العطلات، وفي العام الماضي، سعى تجار التجزئة إلى التخلص من المخزون الزائد الذي تراكم بسبب التحول في طلب المستهلكين نحو الأساسيات بدلا من العناصر الاختيارية مثل الملابس.

ومع توقع درجات حرارة دافئة في بداية الربع الرابع من العام، حسبما تتنبأ شركة ويذر تريندز إنترناشونال لتتبع أحوال الطقس، فقد تجد متاجر الملابس والمستلزمات الشتوية أن لديها مخزونات ضخمة في نهاية الموسم.

تأجيل شراء الملابس الخريفية

من جهتها أشارت هيلينا هيلمرشون الرئيسة التنفيذية لإحدى شركات الملابس، إن المتسوقين يؤجلون شراء الملابس الخريفية "الثقيلة" بسبب الطقس الأدفأ من المعتاد.

بينما لفت بيل كيرك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ويذر تريندز إنترناشونال إلى أن "الشهر الممتد من الجمعة السوداء إلى يوم الميلاد سيكون أكثر دفئًا بكثير من العام الماضي، مما سيؤدي إلى مخزون زائد إضافي وتخفيضات حادة في الأسعار".

ملابس الخريف والشتاء

وذكرت بيبكو جروب الأوروبية إلى أن وصول مخزونها من ملابس الخريف والشتاء تزامن مع استمرار طقس دافئ قياسي في أسواقها الأساسية بوسط وشرق أوروبا.

وأوضح آندي بوند الرئيس التنفيذي للشركة للمحللين عبر الهاتف أمس الخميس "عندما تكون درجة الحرارة 26 درجة مئوية فإنك لا تستطيع بيع المعاطف".