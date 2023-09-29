“الوطنية للإسكان” تُطلق أولى مشاريعها السكنية في القصيم ضمن إطلاقات شهر سبتمبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” مشروع أزيان بريدة، أحد المشاريع الواقعة في منطقة القصيم بمدينة بريدة، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تطورها الشركة بالتعاون مع شركة ابن جارالله للتجارة والمقاولات، لضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل بما يلبّي تطلّعات الأسر ويسهم في زيادة تملكها للمسكن.

ويتكون المشروع الجديد من 185 وحدة سكنية من نوع “فيلا” على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 59,906 ألف م2، تتراوح ما بين 289 إلى 346 مترًا مربعًا، تتميز بتصاميم مختلفة تلبي جميع الأذواق والاحتياجات وتحقق نمط حياة مميز في بيئة حيوية متكاملة، مما يمنح المستفيدين نطاقًا عريضًا من المنتجات التي تناسب احتياجاتهم.

وأوضحت الشركة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن خطوات سهلة، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1202 .

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية، التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.