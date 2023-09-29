فئة الـ 50 جنيها.. الحكومة تحسم الجدل حول طرح عملة بلاستيكية جديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة طرح عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيهاً.

وقال المركز، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بموقع "فيس بوك" اليوم الجمعة، إنه تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيهًا.

وأضاف المركز أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أن كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي، مُوضحًا أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي.

وأشار البنك المركزي إلى أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي تم طباعتها وطرحها بالأسواق هي فئة الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهًا فقط، دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).