شكرا لقرائتكم خبر عن الملياردير راي داليو يحذر من أزمة ديون وشيكة في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يراقب المستثمر الملياردير راي داليو عن كثب الوضع المالي «المحفوف بالمخاطر» في الولايات المتحدة. وقال مؤسس صندوق التحوط «Bridgewater Associates»في مقابلة مع «سي إن بي سي»، الخميس:«سنواجه أزمة ديون في هذا البلد». وأضاف: «أعتقد أن مدى سرعة حدوث ذلك سيكون نتيجة لمشكلة العرض والطلب، لذلك أنا أراقب ذلك عن كثب».

وتجاوزت مستويات الدين الأمريكي 33 تريليون دولار للمرة الأولى هذا الشهر، حيث يتفاوض المشرعون على مشروع قانون الإنفاق الأمريكي قبل الموعد النهائي في الأول من أكتوبر. والفشل في التوصل إلى اتفاق قد يعني إغلاق الحكومة وزيادة المخاطر المتصورة لديون البلاد. وتضخمت مستويات الدين الأمريكي في السنوات الأخيرة، خاصة بعد زيادة بنسبة 50% تقريباً في الإنفاق الفيدرالي بين العام المالي 2019 والعام المالي 2021، وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية. ويخشى المستثمرون أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع مع تفاقم الوضع المالي في الولايات المتحدة، ما يضر الطلب على سندات الخزانة.

ويشعر داليو بالقلق من وجود رياح معاكسة للاقتصاد أكثر من مجرد مستويات الديون المرتفعة، قائلاً: «إن النمو قد ينخفض إلى الصفر، أو يزيد أو يأخذ 1% أو 2%». وأضاف: «أعتقد أنك ستحصل على تباطؤ كبير في الاقتصاد». (وكالات)