شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلامس 1868 دولاراً للأونصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، مع توقف ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنه في سبيله لتسجيل تراجع شهري وفصلي بضغط من تزايد التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1867.80 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1885.10 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار عن ذروة عشرة أشهر كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن ذروة 16 عاماً، ما زاد من جاذبية الذهب لكن العملة والسندات في طريقهما لتسجيل أفضل أداء فصلي في عام.

ولامس الذهب أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الخميس، ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري في سبعة أشهر بتراجع 3.5% في سبتمبر/أيلول وتراجع فصلي نسبته 2.5%.

وتزيد أسعار الفائدة الأعلى من كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر المقوم بالدولار ولا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 23.07 دولار للأوقية وارتفع كذلك البلاتين 0.9% إلى 912.54 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1273.69 دولار. وإذا ما تمكنت جميعها من الحفاظ على الصعود، فإن المعادن الثلاثة في سبيل تسجيل مكاسب فصلية. (رويترز)