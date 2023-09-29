شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2195 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 29-9-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع متوسط نسبة تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين " بمدينة السويس الجديدة، والتي تضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية إلى 72%، بجانب تقدم أعمال البنية التحتية للمشروع، واستقرار أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 29 سبتمبر 2023، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2195 جنيها للجرام، وعيار 24 حوالي 2509 جنيهات.



70 % نسبة تنفيذ 2064 وحدة بمبادرة سكن كل المصريين بالسويس الجديدةتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بالمدينة، والتي تضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية. 70 % نسبة تنفيذ 2064 وحدة بمبادرة سكن كل المصريين بالسويس الجديدةتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بالمدينة، والتي تضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية.

وأعلنت رئيس جهاز السويس الجديدة، أن متوسط نسبة تنفيذ العمارات بلغ 72%، بجانب تقدم أعمال البنية التحتية للمشروع، ولاسيما أعمال الطرق، مضيفةً أن متوسط نسبة الإنجاز لمشروع السوق التجارية "8 محال" بلغ 87%، وجارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي وحضانة بمنطقة الخدمات.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 فى مصراستقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 29 سبتمبر 2023، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2195 جنيها للجرام، وعيار 24 حوالي 2509 جنيهات، وعيار 18 سجل 1881 جنيها، وسجل عيار 14 حوالي 1463 جنيها. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 فى مصراستقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 29 سبتمبر 2023، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2195 جنيها للجرام، وعيار 24 حوالي 2509 جنيهات، وعيار 18 سجل 1881 جنيها، وسجل عيار 14 حوالي 1463 جنيها.

استمر سعر الذهب العالمي في الهبوط خلال تداولات اليوم بعد صدور بيانات النمو وقطاع العمالة عن الاقتصاد الأمريكي، وذلك في ظل استقرار البيانات الأمر الذي يضعف من فرص ارتفاع الذهب على المدى القصير، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم يوم غد.



وزيرة التعاون مع وفد من مجموعة البنك الدولي مجموعة البنك الدولي تمول 14 مشروعًا في مصر بقيمة 6.9 مليار دولارعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ورشة عمل موسعة مع مكتب البنك الدولي في مصر، واستهدفت ورشة العمل متابعة تنفيذ المشروعات الجارية في ضوء العلاقات المشتركة مع البنك الدولي تحت مظلة الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، وتعزيز التنسيق مع بعثات البنك الدولي الدورية بشأن تقييم المشروعات الجارية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك، وخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي. مجموعة البنك الدولي تمول 14 مشروعًا في مصر بقيمة 6.9 مليار دولارعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ورشة عمل موسعة مع مكتب البنك الدولي في مصر، واستهدفت ورشة العمل متابعة تنفيذ المشروعات الجارية في ضوء العلاقات المشتركة مع البنك الدولي تحت مظلة الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، وتعزيز التنسيق مع بعثات البنك الدولي الدورية بشأن تقييم المشروعات الجارية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك، وخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي.

من جانبه عرض فريق عمل مجموعة البنك الدولي، تطور المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع مصر والتي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية المستدامة، والحماية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، والتنمية المحلية، والقطاع المالي، والبيئة، وتفصيلها وفقًا لمحاور الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروعات.

رانيا المشاط: تعاون مع البنك الآسيوي لتمويل مشروعات الطاقة والمياه بـ"نوفي"قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التمويلات الإنمائية الجارية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، متنوعة في العديد من مجالات البنية التحتية المستدامة من بينها مشروعات النقل المستدام وإدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة، إلى جانب العديد من شركاء القطاع الخاص التي حصلت على تمويلات تنموية ميسرة من البنك. رانيا المشاط: تعاون مع البنك الآسيوي لتمويل مشروعات الطاقة والمياه بـ"نوفي"قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التمويلات الإنمائية الجارية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، متنوعة في العديد من مجالات البنية التحتية المستدامة من بينها مشروعات النقل المستدام وإدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة، إلى جانب العديد من شركاء القطاع الخاص التي حصلت على تمويلات تنموية ميسرة من البنك.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات لإحدى القنوات الاقتصادية، أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع البنك للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، إلى جانب خطوط ائتمان للبنوك المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن البنك من بين شركاء التنمية المساهمين في تنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي" في محوري المياه والطاقة.