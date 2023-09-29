شكرا لقرائتكم خبر عن «خام دبي» يرتفع الى 92.82 دولار في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت حسابات أجرتها «رويترز» بناء على بيانات من «بورصة دبي للطاقة»، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع 6.20 دولار إلى 92.77 دولار للبرميل في نوفمبر/ تشرين الثاني. وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشهر نوفمبر هو متوسط ​​التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق طوال شهر سبتمبر/ أيلول. وتم حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تحدد أن يكون بزيادة 0.05 دولار عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 92.82 دولار للبرميل لشهر نوفمبر. (رويترز)