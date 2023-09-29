شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تتصدر المراكز المالية في المنطقة.. وال21 عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دبي في المركز الأول إقليمياً وال21 عالمياً على مؤشر المراكز المالية العالمية في إصداره ال34، الصادر عن مؤسسة «زد ين» البريطانية ومعهد التنمية الصيني. ويدرس المؤشر أداء 132 مركزاً مالياً حول العالم، في حين جاءت أبوظبي في المركز الثاني أوسطياً وال35 عالمياً.

وحصلت دبي على 719 نقطة على المؤشر العام، متفوقةً بذلك على سيدني وبرلين وميامي ودبلن وميونخ وسان دييغو وغيرها، في حين حازت أبوظبي 702 نقطة، لتتفوق على مراكز مالية مثل أتلانتا وفانكوفر ومنوتريال.

وفي التصنيفات الفرعية، حلت دبي في المركز ال11 بين أهم المراكز في التكنولوجيا المالية، والمركز ال13 في إدارة الاستثمار، والمركز ال15 في الخدمات المهنية.

ويعتمد تصنيف المراكز المالية على مجموعة من العوامل الأساسية لقياس مدى قدرتها التنافسية، منها بيئة الأعمال ورأس المال البشري والبنى التحتية ومدى تطور القطاع المالي والسمعة، ناهيك عن المعايير تتعلق بالنهج المتبع لتنظيم ودعم صناعة الابتكار والتكنولوجيا، التي يوفرها النظام البيئي التجاري، ومدى دمج التكنولوجيا والصناعات المبتكرة في الاقتصاد، ومدى جودة العمل الجاري في هذه المراكز المالية وتنافسيتها.

وقال التقرير إن مركز دبي المالي العالمي، يعد واحداً من أكثر المراكز المالية تقدماً في العالم، والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، إضافة إلى كونه أكبر نظام بيئي مالي في المنطقة، حيث يضم تحت مظلته أكثر من 30 ألف متخصص يعملون في أكثر من 3600 شركة مسجلة نشطة. وتتمثل رؤية المركز في قيادة مستقبل التمويل في الشرق الأوسط، إذ يقدم بيئة شاملة للحلول التكنولوجية المالية ومصادر رؤوس الأموال، بما في ذلك حلول الترخيص الفعالة، من حيث الكلفة وبرامج مسرعات الأعمال المبتكرة، وكذلك تمويل الشركات الناشئة خلال مرحلة النمو.

وأضاف التقرير أن سوق أبوظبي العالمي، وهو مركز مالي حائز على العديد من الجوائز العالمية، يلعب دوراً محورياً في تنويع مكونات اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، ويلتزم بتوفير نظام بيئي شامل للأعمال بأعلى معايير النزاهة والشفافية، إضافة إلى أنه يشتهر بسهولة مزاولة الأعمال. ويلعب حلقة وصل بين الاقتصادات النامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وبقية العالم.

وتصدرت نيويورك تصنيف المراكز المالية العالمية، تلتها لندن في المركز الثاني، ثم سنغافورة في المركز الثالث وهونغ كونغ في المركز الرابع، وسان فرانسيسكو في المركز الخامس.