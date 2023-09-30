شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال سبتمبر.. "إي إف جي هيرميس" في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، بقيمة تداول بلغت 25.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 23.7%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 21.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 20.3%.

وحلت شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 8.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 7.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.2%، وفي المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 4.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.4%.

وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.1%، شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 4.2 مليار جنيه بنسبة 3.9%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 3.6 مليار جنيه بنسبة 3.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 3.5 مليار جنيه، 2.95 مليار جنيه، بنسبة 3.2%، 2.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.89% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.19% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.