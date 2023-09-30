شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعا بالبورصة خلال سبتمبر على رأسها "التجارة" بنسبة 29.4% والان مع تفاصيل الخبر
كما صعد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.7%، وزاد قطاعا البنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، فيما تراجعت 5 قطاعات وهم: الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء بنسبة 7.8%، 4%، 1.4%، 1.3%، 1.1%، على الترتيب.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 96.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 827.3 مليار جنيه إلى 915 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 256.9 مليار جنيه إلى 260.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.084 مليار تريليون إلى 1.175 تريليون جنيه بنسبة نمو 8.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.
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