شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 20 جنيها وعيار 21 يسجل 2175 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض الذهب في مصر قرابة 20 جنيها منذ أمس الجمعة، على خلفية انخفاض سعر الذهب في البورصة العالمية، وانخفاض الطلب في السوق المصري، الأمر الذي ساهم في تراجع أسعار الذهب بالسوق المصري.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2175 جنيها.

عيار 18 يسجل 1864 جنيها.

عيار 24 يسجل 2486 جنيها.

الجنيه الذهب 17400 جنيه.

الذهب في البورصة العالمية

الذهب سجل اغلاق أسبوع تحت المستوى 1900 دولار للأونصة، وهو أول اغلاق تحت هذا المستوى منذ منتصف أغسطس الماضي، وتزامن هذا مع انخفاض للعقود المستقبلية تحت المستوى النفسي أيضاً.

وعلى الرغم من التعافي أمس في أسعار الذهب إلا أنه يحتاج إلى دعم وحافز مناسب للعودة للتداول فوق المستوى النفسي من جديد، حيث يتطلب الأمر حدوث ضعف في مستويات الدولار وعوائد السندات خلال الأيام القادمة.

هذا بالإضافة إلى تغير في توقعات الأسواق بشأن مستقبل التشديد النقدي من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، ولتحقيق هذا ستحتاج الأسواق إلى رؤية تراجع في بيانات التضخم الأمريكية بالإضافة إلى ضعف في قطاع العمالة.

وترى جولد بيليون أن تواجد الذهب تحت المستوى 1900 دولار للأونصة قد يفتح المجال لمزيد من الهبوط على المدى القصير، وقد نرى الذهب يختبر الوصول إلى مناطق المستوى 1800 دولار للأونصة، ومع ذلك فإن أي ضعف على المدى القصير لا يغير التوقعات الصعودية الأساسية طويلة المدى للمعدن الثمين.

وبالنظر إلى مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات القياسية كان من المفترض أن تحدث عمليات البيع على الذهب في وقت سابق عن هذا، وكان المفترض أن يكون الهبوط أكثر حدة، ولكن عدم حدوث هذا يدل على وجود دعم للذهب يمنعه من الانهيار.

وأكد تحليل جولد بيليون أن الدعم الرئيسي الأكبر للذهب هو عدم اليقين الجيوسياسي على مستوى العالم في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ومعدلات التضخم القياسية على مستوى العالمي بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية من الذهب المستمرة منذ العام الماضي.